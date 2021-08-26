اليوم السابع
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الإسكان: تنفيذ 10مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى محافظة مطروح

الخميس، 26 أغسطس 2021 10:01 ص
الإسكان: تنفيذ 10مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى محافظة مطروح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف
كتب أحمد حسن

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قال اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأنه تم وجارٍ تنفيذ 10 مشروعات لمياه الشرب، والصرف الصحى، لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ تلك المشروعات.
 
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه سيدي عبدالرحمن (الرميلة 3)، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة (110 ملايين جنيه + 6 ملايين يورو)، ومحطة تحلية مياه الضبعة، بطاقة 80/40 ألف م3/يوم، بتكلفة 980 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه سيدي براني، بتكلفة 65 مليون جنيه، ومشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتي رافع مياه غزالة، بطول 24 كم بأقطار مختلفة، بتكلفة 350 مليون جنيه.
 
وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مشروع صرف صحي الحمام المتكامل (ثنائي)، بتكلفة 320 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة مرسي مطروح، بطاقة 60/30 ألف م3/ يوم، بالإضافة إلى 3 محطات رفع، بتكلفة 395 مليون جنيه، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بنطاق المرحلة الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، بتكلفة 221 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينتي النجيلة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وسيدى برانى، بطاقة 12 ألف م3/يوم، بتكلفة 371 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم، بطاقة 7 آلاف م3/يوم، بتكلفة 177 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى مدينة العلمين، بطاقة 5 آلاف م3/يوم، بتكلفة 103 ملايين جنيه".

وزاره الاسكان

مشروعات المياه

مشروعات الصرف الصحي

محافظه مرسى مطروح

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