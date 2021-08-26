اليوم السابع
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الأوقاف: مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الخميس، 26 أغسطس 2021 05:08 م
الأوقاف: مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم للعام المالي 2021/ 2022م، بقيمة مليون و100 ألف جنيه، على النحو التالي:
 
الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالي: 
الفائز الأول: 180 ألف جنيه. 
الفائز الثاني: 120 ألف جنيه. 
الفائز الثالث: 100 ألف جنيه. 
 
الفرع الثاني : 300 ألف جنيه على النحو التالي:  
 
الفائز الأول: 150 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 100 ألف جنيه. 
الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.
 
الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالي: 
 
الفائز الأول: 50 ألف جنيه.
الفائز الثاني: 30 ألف جنيه. 
 
الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالي: 
 
الفائز الأول: 50 ألف جنيه. 
الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.
فرع الأئمة : 50 ألف جنيه للفائز الأول.
 
فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى. 
 
إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة ، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.
 

جوائز مسابقة القران الكريم

مسابقة القران الكريم

وزارة الأوقاف

جوائز مسابقة حفظ القران الكريم

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