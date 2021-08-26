الأوقاف: مليون و100 ألف جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب على عبد الرحمن

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم للعام المالي 2021/ 2022م، بقيمة مليون و100 ألف جنيه، على النحو التالي:

الفرع الأول: 400 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 180 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 120 ألف جنيه.

الفائز الثالث: 100 ألف جنيه.

الفرع الثاني : 300 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 150 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 100 ألف جنيه.

الفائز الثالث: 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث: 80 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع: 80 ألف جنيه على النحو التالي:

الفائز الأول: 50 ألف جنيه.

الفائز الثاني: 30 ألف جنيه.

فرع الأئمة : 50 ألف جنيه للفائز الأول.

فرع الواعظات: 50 ألف جنيه للفائزة الأولى.

إضافة إلى (140) ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة ، ليصبح إجمالي قيمة الجوائز مليون ومائة ألف جنيه.