اليوم السابع
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الأوقاف توزع اليوم 19 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات

الخميس، 26 أغسطس 2021 09:48 ص
الأوقاف توزع اليوم 19 طنا من لحوم الأضاحى فى 5 محافظات صكوك الأضاحى
كتب على عبد الرحمن

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توزع وزارة الأوقاف اليوم الخميس، 19 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "سوهاج- قنا- البحيرة- الغربية – الشرقية"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "سوهاج- قنا- البحيرة- الغربية" و 3 أطنان لمحافظة الشرقية، وذلك للأسبوع الخامس من بدء مرحلة التوزيع.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف أنه بما سيتم توزيعه اليوم يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى نحو 650 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بنى سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادى الجديد- مطروح".
 
وجددت غرفة عمليات في وزارة الأوقاف، توجيهاتها بضرورة التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
 
 

الأوقاف

صكوك الأضاحى

لحوم صكوك الأضاحى

اخبار الأوقاف

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