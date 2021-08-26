الأمن يداهم ورشة لتصنيع السلاح فى المنيا ويتحفظ على أدوات التصنيع

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدارت والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل لبيع الأسلحة "ملغى ترخيصه"، كائن بدائرة قسم شرطة المنيا بمحافظة المنيا ، له معلومات جنائية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة تعديل وإصلاح بدون ترخيص ، وإتخاذه من المحل المشار إليه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – طبنجة معدلة – عدد من الطلقات المتنوعة "نارية – صوت" – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية – 10 خزينة طبنجة –– هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.