اعرف أهم 6 خطوات لتحويل سيارتك للغاز الطبيعى

كتبت -مروة الغول

لا تستغرق عملية تحويل السيارة للعمل ب الغاز الطبيعي كوقود أكثر من أربـع ساعـات، حيث تتضمن عملية التحويل مجموعة من المراحل والتي تتم جميعها بمراكز تحويل السيارات للغاز وفيما يلي مراحل تحويل السيارة للغاز كالتالي:

1- استلام السيارة من العميل في يوم التحويل.

2- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70% .

3- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التي سيتم تركيبها.

4- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

5- شحن السيارة بالغاز الطبيعي والكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

6- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة.

7- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي .