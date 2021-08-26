اعترافات عصابة سرقة مركبات التوك توك فى المرج: "نغير شكلها قبل البيع"

كتب كريم صبحى

اعترافات تفصيلية كشفتها تحقيقات نيابة المرج، مع المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة التكاتك بالمرج.

واعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع بمحيط منطقتى الخانكة والمرج.

كما اعترفا بسرقتهما 3 تكاتك بطريق المرج النهضة، وقاما بإخفاء التكاتك داخل مخزن بمنطقة الخانكة، وتغيبر ملامحها تمهيدًا لبيعها، كما أقرا بسرقتهما سيارة ملاكي وتركها بمنطقة نائية بعد فشلهما في بيعها، لتأمر النيابة باحالتهما للمحاكمة أمام محكمة الجنح .

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط شخصين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط التكاتك المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.