إعرف حقك.. 4 ضوابط للعروض الترويجية لشركات المحمول

كتبت هبة السيد

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن 4 قواعد تقديم خدمات القيمة المضافة من جانب شركات المحمول، وذلك فى إطار حرص الجهاز على دعم حقوق المستخدمين وضمان تقديم خدمات اتصالات ذات جودة فى السوق المصري.



أولا: الإعلان عن الخدمة والعروض الترويجية:

للإعلان عن الخدمات أو العروض الترويجية الخاصة بخدمات القيمة المضافة عبر الهاتف المحمول على مقدمي الخدمة الإلتزام بالضوابط التالية:

يجب أن تشمل رسالة الإعلان عن الخدمة ما يلي :

سعر الخدمة أو العرض، و طريقة المحاسبة ( يومية أو شهرية )، وكيفية المحاسبة إذا لم يكن رصيد المستخدم كافٍ لتكلفة الخدمة، كيفية الإشتراك في الخدمة.

وعند الإعلان عن الخدمة يجب أن تتضمن الرسالة الإعلانية للشركات، نوع المحاسبة سواء كانت لمرة واحدة تُخصم من الرصيد، أو اشتراك دوري (يومي – شهرى). وفى حالة تضمن الخدمة أو العرض على أيام مجانية، فعلى مقدم الخدمة الإلتزام بأحد اختيارين:

توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة وفي هذه الحالة يتم إيقاف الخدمة تلقائيًا بعد إنتهاء الفترة المجانية، وكذلك توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة، سعر الخدمة وطريقة المحاسبة بعد الأيام المجانية، فضلا عن ظهور اسم الجهة المُعلنة.

أن تتسم الرسالة الإعلانية بالوضوح والشفافية ولا تتضمن تضليل للمستخدم بأي شكل من الأشكال. كما يجب إعلام المستخدم برقم مجاني مُحدد يُمكِّنه الرجوع إليه لمعرفة تفاصيل الخدمة أو العرض قبل الإشتراك.

ثانيًا: الاشتراك في الخدمة أو العرض وضوابط تجديدها:

لا يتم إشراك المستخدم في أى خدمة أو عرض من خدمات القيمة المضافة عبر الهاتف المحمول بدون موافقته حتى لو كانت الخدمة مجانية.

في حالة موافقة المستخدم على الاشتراك في أحد الخدمات التي لا تتطلب اشتراك مسبق، يلتزم مقدم الخدمة أن تتضمن موافقة المستخدم على نوع واحد فقط محدد من الخدمات أو المنتجات أو المعلومات والبيانات أو البرامج أو المسابقات أو الإعلانات أو ما ما شابه ذلك من الأغراض التي يوافق المستخدم على استقبالها، وعلى مقابل التشغيلأ أو تعريفة الخدمة وطرق تحصيل المُقابل.

في حالة طلب المستخدم الاشتراك في أحد الخدمات التي تتطلب اشتراكاً دوريًا (أسبوعي ، شهرى)، يلتزم مقدم الخدمة بإرسال رسالة للمستخدم في كل مرة قبل تجديد الاشتراك بأربعة وعشرين ساعة على الأقل لتذكيره بموعد الدفع وسعر الخدمة التي سيتم تجديدها وطريقة الدفع، وكيفية إنهاء الخدمة إذا لم يرغب المستخدم بالاستمرار في تلقي الخدمة.

في حالة طلب المستخدم الاشتراك في أحد الخدمات التي تتطلب اشتراكاً يوميًا يقوم مقدم الخدمة بتوضيح القواعد المتعلقة بإخطار المستخدم.

ثالثًا: تقديم الخدمة:

مع كل خصم من رصيد المستخدم بأحد الخدمات أو عروض القيمة المضافة عبر الهاتف المحمول يتم إرسال رسالة مجانية للمستخدم تتضمن كود إلغاء الخدمة وذلك في حالة تقديم الخدمات أو العروض ذات الاشتراكات الدورية الغير يومية، أما فيما يتعلق بالاشتراكات اليومية فيلتزم مقدم الخدمة بوضع القواعد المتعلقة بإخطار المستخدم بالخصم.

التزام مقدم الخدمة بأن تكون جميع الرسائل المتعلقة بالاشتراكات الدورية للخدمات والعروض أن تكون مجانية ما عدا رسم اشتراك الخدمة.

يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الفنية والمؤسسية لحماية سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين بصفة عامة وفقًا للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

رابعًا: إنهاء الخدمة:

على مقدم الخدمة توضيح وتسهيل طريقة الخروج من الخدمة أو العرض في حالة رغبة المستخدم الإلغاء في أي وقت، على أن يكون الإلغاء مجاني عن طريق كود مختصر USSD أو رسالة قصيرة SMS.

على مقدم الخدمة أخذ موافقة المستخدم المسبقة على مدة استقباله للخدمة أو العرض.

على مقدم الخدمة إعلام المستخدم بأنه في حالة الاشتراك في عرض معين أنه قد يترتب عليه إلغاء اشتراك المستخدم في أي عروض أخرى قد اشترك فيها سابقًا.

ويصل حجم الاشتراكات فى الهاتف المحمول إلى 100.97 مليون سجل بنهاية أبريل 2021، بمعدل انتشار بلغ 98.57% مقارنة بنحو 99.82 مليون اشتراك في مارس 2021 و96.53 مليون اشتراك في أبريل 2020 وفقا لبيانات وزارة الاتصالات.

فيما وصل عدد مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول الى 54.45 مليون مستخدم بنهاية ابريل 2021 مقارنة بنحو 55.98 مليون مستخدم بنهاية مارس 2021 و 41.06 مليون اشتراك في أبريل 2020، كذلك وصل عدد مستخدمى USB Modem إلى نحو 4.24 مليون بنهاية أبريل 2021 مقارنة بنحو 3.30 فى مارس 2021 و 2.37 فى أبريل 2020.