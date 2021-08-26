اليوم السابع
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الخميس، 26 أغسطس 2021 09:39 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية بقليوب

الخميس، 26 أغسطس 2021 08:23 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية بقليوب إسعاف - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما تسبب فى توقف الحركة على الطريق، وإصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل على طريق القاهرة الإسكندرية بنطاق دائرة مركز شرطة قليوب.

على الفور انتقلت القوات الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل فى المنطقة ما بين سنديون وقليوب، اتجاه القاهرة، ما تسبب فى إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قليوب التخصصي، وجرى إعادة فتح الحركة المرورية على الطريق مرة أخرى.


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