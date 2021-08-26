إصابة أم وطفليها بحالة تسمم بعد تناولهم طعام منزلى فاسد فى طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركز أم وطفليها مصابين بحالة إعياء شديد، وألم بالبطن وحالتهم العامة غير مستقرة، وتم حجزهم بقسم الباطنة، وذلك على إثر إدعاء تناول طعام منزلى فاسد.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوصول أم وطفلين إلى مستشفى طما المركزى مصابين بحالة تسمم، عقب تناولهم طعاما منزليا فاسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم داخل المستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والمقدم أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة المباحث بوصول كل من "هناء ا م ع" 30 سنة ربة منزل، وطفليها "إسماعيل ح ا ع" 10 سنوات تلميذ، و"روان ح ا ع" 7 سنوات تلميذة، إلى مستشفى طما المركزى مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر ادعاء تناول طعام فاسد، وتم حجزهم بالمستشفي.

بسؤال الأم، أقرت بحدوث إصابتهم عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، ونفت الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.