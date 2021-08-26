أمن المنافذ يضبط 38 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (أجهزة لتقوية شبكات الإنترنت بمشتملاتها - رولات أقمشة)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (2) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (38) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1723) مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد (219) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة تزوير المستندات" تم ضبط عدد(3) قضايا .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.