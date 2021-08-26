أمر قضائى بإحضار رئيس حكومة لبنان كمتهم بقضية إنفجار بيروت

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قرر قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري القاضي طارق البيطار، ضبط وإحضار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب للمثول أمام التحقيق كمدعى عليه (متهم) في القضية وذلك يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر المقبل، وذلك بعد غياب دياب عن التحقيق اليوم الذي استدعاه فيه قاضي التحقيق.

ونصت مذكرة الإحضار على أن تقوم قوة مسلحة بإحضار رئيس الحكومة اللبنانية حسان بهاء الدين دياب من السراي الحكومي (مقر رئاسة الوزراء بلبنان) للمثول أمام المحقق العدلي (قاضي التحقيق) بصفته مدعى عليه للاستماع إليه واستجوابه في قضية إنفجار ميناء بيروت البحري.

وكان القاضي بيطار قد طلب في الثاني من يوليو الماضي استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه في القضية، بالإضافة إلى عدد من النواب وكبار المسئولين السابقين والحالين وقادة عسكريين وأمنيين وقضاة.