أخبار اقتصاد اليوم.. التخطيط: 43 مليار جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء 21/2022

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الخميس 26 – 8 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع وكان من بينها الأتى :

التخطيط: 43 مليار جنيه استثمارات لقطاع الكهرباء خلال 21/2022

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022).

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائية تُمثل الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، حيث تعتمد عليها كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعُمرانية والخدمية في تشغيل مُنشآتها وتوليد القيمة المضافة، ولذلك، تعتبر مُؤشّرات أداء قطاع الكهرباء من المقاييس الرئيسة لدرجة التقدم الاقتصادي للدولة، ويتم الارتكاز عليها كأحد معايير التنافسية الدوليّة، وفي قياس درجة التحسّن في المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء بخطة عام 21/2022 يُقدّر بنحو 43 مليار جنيه.

وزارة الصناعة: حريصون على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع لؤي الشرفا الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز العالمية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والوفد المرافق له، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وخطط وتوجهات الشركة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس طارق عطا رئيس مجلس ادارة شركة جنرال موتورز مصر وانكوش ارورا الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات، لطفي منصور رئيس قطاع المبيعات بشركة المنصور، إلى جانب محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس كريم تيناوي مدير عام العلاقات الحكومية والاتصالات بشركة جنرال موتورز مصر.

جهاز "الصالحية الجديدة" يشن حملة لضبط مخالفات الصرف الصناعي بالمنشآت الصناعية

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إنه تم شن حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التنمية والبيئة بالجهاز وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، موضحاً أن الحملة تأتي في إطار المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، وكذا الاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن الحملة قامت بالمرور على 23 منشأة صناعية وتم سحب عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.

مصر استوردت تليفزيونات بـ 29 مليون دولار في مايو الماضي

حققت الواردات المصرية من التليفزيونات ارتفاعا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من التليفزيونات نحو 29 مليون و169 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 15 مليون و623 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 13 مليون و546 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من التليفزيونات جاءت ضمن قائمة أهم واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 553 مليون و71 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 283 مليون و941 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 269 مليون و130 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب أعلى قيمة في حجم الزيادة بين السلع الاستهلاكية المعمرة، حيث بلغت قيمتها نحو 275 مليون و141 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 118 مليون و232 ألف دولار في شهر مايو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 156 مليون و909 ألف دولار.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.55% بجلسة ختام الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.746 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 11125 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 13440 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4319 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 2952 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3954 نقطة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26-8-2021

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس استقرارا ملحوظا عند مستويات تتراوح بين 784 إلي 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك مع استمرار تذبذب سعر اونصة الذهب عالمياً مسجلة 1788 دولار.

وآخر تحديث لسعر الذهب اليوم، 785 جنيها لعيار 21 و673 جنيها لعيار 18 وعيار 24 سعره 896 جنيها للجرام، وأونصة الذهب لا تزال في تذبذب مستمر.

سعر الذهب تخطي حاجز 1800 دولار للأونصة بسبب مخاوف المستثمرين من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ولجوء الدول للإغلاق الاقتصادي مجدداً، فتوقعات حركة السوق العالمي للذهب باتت مرتبطة بصورة مباشرة بمستجدات وتطورات أزمة فيروس كورونا، وتراجع سعر الذهب عالمياً دون 1790 دولار.

أسعار الدولار اليوم الخميس 26-8-2021 فى مصر

واصل سعر الدولار اليوم الخميس 26-8-2021، استقراراه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، كما سجل استقرارا فى البنك التجارى الدولى "cib" عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس بالبنوك.