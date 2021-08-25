اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 05:59 ص
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7 مؤشرات تضع قطاع التعدين على طريق العالمية.. تعرف عليها

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 05:00 ص
7 مؤشرات تضع قطاع التعدين على طريق العالمية.. تعرف عليها قطاع التعدين ـ أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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شهد قطاع التعدين خلال الفترة الماضية إصلاحات وتحولات غير مسبوقة سعياً لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر التعدينية وتعظيم مساهمة هذا القطاع في الناتج القومى على النحو المأمول وفيما يلي أهم المؤشرات خلال الفترة يوليو2014/يونيه2021 وكانت كالتالى..

1- بيع 3.68مليون أوقية ذهب وفضة بقيمة إجمالية حوالي 4.5مليار دولار .

2-إنتاج - 59.4مليون طن من الخامات المنتجات التعدينية.

3-بدء تنفيذ اكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بالوادى الجديد .

4-تأسيس الشركة المصرية لتسويق وبيع الفوسفات كأول شركة مصرية فى السوق العالمية .

5-توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية .

6-تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدني.

7-يجري الإعداد لإقامة الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض متخصص في صناعة التعدين .


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الذهب

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