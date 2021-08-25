​الحبس 6 أشهر لمتهم بترويج الحشيش فى البساتين

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش بالبساتين، بالحبس 6 أشهر.

وأوضح أمر الإحالة أن ضابط مباحث قسم شرطه البساتين تمكن من ضبط المتهم المفرج عنه تحت الشرط بالقضية رقم 10188 لسنه 2020 جنح البساتين، سرقة لمدة ثلاث أشهر والهارب من المراقبة الشرطية في المحضر رقم 37 جنح هروب.

وعقب تفتيشه عثر معه علي علبة سجائر بها 14 قطعة بنيه داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر و50 جنيه، وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.