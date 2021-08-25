وزارة السياحة تطلق مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال

كتب محمد أسعد

شهد مساء اليوم الأربعاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، إطلاق تنفيذ مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وذلك في اجتماع موسع ترأسه الوزير بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي، وعدد من قيادات وزارتي السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي وممثلي تحالف الشركات المنفذة لهذا المشروع.

واستهل الوزير الاجتماع بتهنئة فريق العمل من الوزارتين على إطلاق تنفيذ هذا المشروع الهام، موجهاً لهم الشكر على ما بذلوه من جهد، ومثمناً علي الدعم والتعاون المثمر لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذا المشروع والذي يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار وتفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين.

وأكد عبد الفتاح العاصي على أن هذا المشروع يتيح آليات مستحدثة لتمكين مفتشي الوزارة من أداء مهامهم بما يساهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد شريف أن هذا المشروع يهدف إلى ميكنة أكثر من ١٢٠ خدمة تقدمها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وإتاحتها للمتعاملين مع الوزارة من خلال الموقع الإلكتروني لها، مضيفاً أن الإطار الزمني لهذا المشروع يتضمن إطلاق الخدمات تباعاً حتي يتم الانتهاء منها بشكل كامل في مدة تتراوح ما بين ٩ الى ١٠ أشهر.