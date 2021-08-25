اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الممثلين يلتقى محافظ القاهرة لمناقشة لائحة رسوم التصوير بشوارع العاصمة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 01:42 م
نقيب الممثلين يلتقى محافظ القاهرة لمناقشة لائحة رسوم التصوير بشوارع العاصمة محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، لمناقشة لائحة رسوم تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية بشوارع وأبنية وأنفاق وجراجات العاصمة، بما يضمن تحصيل المحافظة لمستحقاتها المالية.

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، لـ اليوم السابع، عقب لقائه بمحافظ القاهرة، أنه ناقش مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضرورة تخفيض رسوم التصوير السينمائي بشوارع محافظة القاهرة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وافق على اللائحة الخاصة بتحصيل الرسوم بتاريخ 16 أغسطس من العام الجارى، ليتم تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، وتحصيل رسوم 100 ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير.

يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة القاهرة.


اشرف زكي

نقيب الممثلين

القاهرة

محافظة القاهرة

تصوير الافلام السينمائية

تصوير الاعلانات

رسوم التصوير فى الشارع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة