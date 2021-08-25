اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

منح محافظى البنك المركزى الحالى والسابقين ورئيس قناة السويس جوازات سفر دبلوماسية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:58 م
منح محافظى البنك المركزى الحالى والسابقين ورئيس قناة السويس جوازات سفر دبلوماسية الجريدة الرسمية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير الداخلية، رقم 1511 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام بوزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959، بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة لسنة 1950 فى شان جوازات السفر.

 

ونصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص البند رقم 16 من المادة رقم "2"، من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959، بشأن جوازات السفر وتعديلاته، المشار إليه النص الآتي:

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى: 
 

16ـ محافظو البنك المركزى المصرى الحالي والسابقين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

 

 

 


جوازات السفر

الجوازات الدبلوماسية

اخبار مصريه

قرار وزير الداخليه

جوازات سفر دبلوماسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة