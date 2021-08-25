اليوم السابع
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مصرع معلمة بالمعاش اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها فى الشرقية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 06:12 م
مصرع معلمة بالمعاش اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها فى الشرقية إسعاف -أرشيفية
الشرقية _ فتحية الديب

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لقيت مُدرسة بالمعاش مصرعها، اليوم الأربعاء؛ بعدما اختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق الثانى بمسكنها بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

 

البداية كانت بتلقي اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع سيدة إثر سقوطها من علو بناحية شارع ماكينة الطمبولي، بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية.

 

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع مُدرسة بالمعاش تُدعى أرزاق، 61 سنة، مُدرسة بالمعاش، سقطت من شرفة الطابق الثاني إثر اختلال توازنها، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإبراهيمية المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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