مصادر: تقييم عروض المزايدة العالمية للبحث عن المعادن استعداد لإعلان نتائجها

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئول بقطاع البترول، أن الفترة الراهنة تشهد تقييم كافة العروض التي تقدمت للمزايدة العالمية للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة والتي تشمل معادن "الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر".

ورجحت المصادر في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن يتم الانتهاء من تقييم العروض والإعلان عن نتائج المزايدة عقب انتهاء اعمال بالتقييم.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد طرحت مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة نوفمبر الماضي وتم إغلاقها منتصف مارس وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة حوالى 16 كيلو متراً مربعاً، كما تتضمن تلك المزايدة لوجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبني استراتيجية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار في إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المعدنية.