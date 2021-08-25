وطالب رئيس الوزراء العالم بإدانة هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق أبناء فلسطين.

وكان حشاش (16 عاما) قد استشهد فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سعد الكعبي من المخيم.