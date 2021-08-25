اليوم السابع
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مركز الأزهر للفتوى يوضح حقوق المرأة إذا طلقت قبل الدخول

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 10:05 م
مركز الأزهر للفتوى يوضح حقوق المرأة إذا طلقت قبل الدخول مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على

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أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، مشيرا إلى أن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:
 
1️- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237]
 
2️- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفى هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]
 
وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.

الطلاق قبل الدخول

مركز الازهر للفتوى

الازهر للفتوى

الطلاق

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