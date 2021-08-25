مبادرة الداخلية "كلنا واحد معك فى قريتك" تقدم مساعدات لأهالى أسوان.. صور

كتب محمود عبد الراضي

فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد.. معك فى قريتك" تحت رعاية رئيس الجمهورية - قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة خدمية وإنسانية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين، إستهدفت قرى (خور أبوصبيرة – الملائطة أبوالريش- الكرامة – الحكمة) بنطاق محافظة (أسوان) .



تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين ، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن .

وفي سياق متصل، وجه قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية قافلة طبية إلى (منطقة سجون المنيا) ضمت مختلف التخصصات، وذلك لإجراء عمليات جراحية لعدد من النزلاء، ولقد تمت العمليات بنجاح.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.