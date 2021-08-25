اليوم السابع
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أكرم القصاص
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لبنان: ضبط 6 ملايين لتر وقود والقبض على 35 شخصًا لاحتكار المحروقات

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:00 ص
لبنان: ضبط 6 ملايين لتر وقود والقبض على 35 شخصًا لاحتكار المحروقات رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتى
(أ ش أ)

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 أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة بلبنان عن ضبط مليون و630 ألف و25 لتر من المحروقات المخزنة داخل محطات الوقود ولا يتم بيعها للمواطنين ذلك خلال الفترة من أول يوليو الماضي .

وأوضحت المديرية  أن كمية المحروقات المضبوطة مقسمة بين 1198655 لتر بنزين و431370 لتر مازوت، وجرى إلزام أصحاب المحطات على بيع المخزون للمواطنين وفق التعرفة الرسمية، مؤكدة أنه تم ضبط كميات ضخمة من المحروقات مخبّأة في مستودعات خارج المحطات تفوق 5 ملايين لتر موزّعة بين 4865420 لتر مازوت، و68174 لتر بنزين، وتم توزيعها على المستشفيات والأفران والبلديات والمؤسسات الحيوية والمولدات الكهربائية التي تحتاج لها.

وأضافت مديرية أمن لبنان، أنه ألقي القبض على 35 شخصًا بتهم احتكار محروقات وتخزين مادة البنزين وبيعها في السوق السوداء، ومخالفة التسعيرة الرسمية لبيع المحروقات والتلاعب بعدادات محطة محروقات، داعية المواطنين للتحلي بالمسئولية في هذا الظرف العصيب، ومعاونتها في مكافحة ظاهرتي الاحتكار والتهريب من خلال تزويدها بالمعلومات المتعلقة بهذا الخصوص عبر مختلف وسائل التواصل المتوفرة.

وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بينهم 1086 مقيما و63 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 593 ألفا و 929 حالة.

وأكدت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني - في تقريرها اليوم الثلاثاء - تسجيل 5 وفيات جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8019 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع.
 
وتلقى 13 ألفا و 455 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس فيما تلقى 12 ألفا و 747 مواطنا الجرعة الثانية.

 

 


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