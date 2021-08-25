لبنان.. سماع دوي إطلاق نار بمحطة للوقود في بعبدا

(وكالات)

في حادثة هي ليست الأولى من نوعها وباتت متكررة في الآونة الأخيرة في لبنان في ظل أزمة المحروقات المتفاقمة، وقعت تلاسن بين مواطنين تخلله إطلاق نار أمام إحدى محطات الوقود شرق بيروت.

وبحسب المعلومات فإن الإشكال تطور الى إطلاق نار كثيف في محطة للتزود بالوقود بمنطقة بعبدا بعد أن تلاسن عمال المحطة مع شاب رفض الوقوف في الطابور، فعمد الأخير إلى إطلاق النار وفرّ إلى جهة مجهولة.

ويعاني لبنان من شح في الوقود، حيث لا يزال اللبنانيون ينتظرون بالساعات وعلى امتداد كيلومترات أمام محطات الوقود، لتعبئة البنزين.

ويأتي ذلك رغم إعلان المديرية العامة للنفط، عن أسعار جديدة للمحروقات، بعد قرار السلطات بمعالجة تداعيات أزمة المحروقات من خلال اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات، إذ ارتفع السعر الرسمي للبنزين 95 أوكتان بذلك، بنحو 66%، في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.