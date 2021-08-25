اليوم السابع
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كمين ينهى رحلة "ديلر" مواد مخدرة قبل ترويج كمية من الحشيش ببولاق الدكرور

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:00 ص
كمين ينهى رحلة "ديلر" مواد مخدرة قبل ترويج كمية من الحشيش ببولاق الدكرور حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف مسجل خطر تم القبض عليه في منطقة بولاق الدكرور، باتجاره فى المواد المخدرة، وحيازته كمية من مخدر الحشيش، لترويجها بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد تورط مسجل خطر، في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من قطع الحشيش المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي.

اعترف المتهم بحيازته المخدر لترويجه بين عملائه، وأشار إلى اتجاره بالمواد المخدرة، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

قسم بولاق

بولاق الدكرور

امن الجيزة

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