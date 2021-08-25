غلق كوبرى لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوى بطول 160 كم من محطة تحصيل رسوم القاهرة وحتى محطة تحصيل رسوم الإسكندرية، وإسناد أعمال تطوير الطريق بطول 70 كم، الأمر الذى يستلزم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 الدوران القادم من الإسكندرية للعودة اتجاه الإسكندرية مرة أخرى لمدة عشر أيام إعتباراً من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة على بعد 1,5كم من الدوران الجارى إغلاقة دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.