اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 08:58 ص
أكرم القصاص
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طقس الخليج.. أمطار بالسعودية صحواً بالإمارات حار رطباً بالبحرين

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار بالسعودية صحواً بالإمارات حار رطباً بالبحرين طقس الخليج
(وكالات)

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تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، حول تنبؤات طقس اليوم ، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية فى السعودية، بينما يكون صحوا فى الإمارات. 

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مع زخات من البرد مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة،نجران ،الشرقية).

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم (الأربعاء) في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً أحياناً.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يكون رطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

 

 

 


الخليج

الإمارات

البحرين

طقس

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