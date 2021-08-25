اليوم السابع
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ضبط 2.5 طن سكر مجهول المصدر في الاسكندرية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:00 م
ضبط 2.5 طن سكر مجهول المصدر في الاسكندرية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء محمود أبو عمره من ضبط (2٫500 طن سكر داخل أجولة مجهولة المصدر وبدون فواتير مما يستخدم فى التعبئة – 1 طن من السكر المعبأ تم مد تاريخ الصلاحية غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين- 800 عبوة من السكر الناعم غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية وناقصة الوزن عن المدون عليها بمقدار 100 جرام منتج نهائى معد للبيع – 700 كيلو جرام زبدة داخل عبوات منتهية الصلاحية) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وذلك لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجارى وتعبئة السكر والزبدة "بدون ترخيص" من الجهات المختصة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية  بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

 


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