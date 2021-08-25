ضبط سائق لتحرشه بسيدة عبر تطبيق إلكترونى

كتب محمود عبد الراضى

نشرت أحد الحسابات الشخصية لإحدى السيدات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن محاولة سائق بإحدى شركات النقل الخاص بالتحرش بها، مطالبة مساعدتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

بالفحص تبين قيام الشاكية بطلب سيارة عبر تطبيق إحدى شركات النقل الخاص، وقيام الشركة بتخصيص سيارة لها، إلا أنها فوجئت بقيام قائد السيارة بإرسال بعض التعليقات الخادشة للحياء عبر التطبيق الإلكترونى للشركة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بمحافظة القاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وعقب علمه بتقدمها بشكوى ضده قام بغلق الحساب الخاص به فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.