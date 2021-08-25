سقوط نصاب استولى على 2 مليون جنيه من شخص بزعم تخصيص أراضى بالمدن الجديدة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب الاحتيال وتزوير المستندات الرسمية، وتكثيفاً لجهود كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الله محمد الإدارة، من (مسئول بإحدى شركات الاستيراد والتصدير – مقيم بمحافظة القاهرة) بتعرضه لواقعة إحتيال والإستيلاء منه على مبلغ (2) مليون جنيه.

أسفرت جهود تحـــريـــات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى شراء الأراضى والشقق السكنية وقام بإيهام المجنى عليه بأنه على علاقة وطيدة بمسئولى أجهزة المدن الجديدة ، وقام بالاستيلاء منه على مبلغ (2) مليون جنيه وتسليمه صور إيصالات إيداع منسوب صدورها إلى جهات حكومية تفيد السير فى بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض وشقتين وتوريد مبالغ مالية "خلافاً للحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (صور قرارات تخصيص لقطع أراضى وشقق - صور إيصالات إيداع منسوب صدورها لإحدى الجهات) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعه على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على المستندات المزورة من خلال أحد معارفه "حسن النية" عن طريق برامج "الفوتوشوب" وإرسالها للمجنى عليه.