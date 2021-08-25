اليوم السابع
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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدمياط

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:23 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بدمياط حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط، تخصص فى سرقة الدراجات النارية، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية وأفراد التشكيلات العصابية.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام كلٍ من (5 عاطلين – لأربعة منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (سلاح أبيض "مطواة"-  قصافة – مبلغ مالى)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً على النحو المشار إليه، وأضافوا بارتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة (أول وثان دمياط)، وأرشدوا عن المسروقات.


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