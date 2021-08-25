اليوم السابع
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سائق يشرع فى قتل عامل بسكين لخلافات الجيرة بقليوب

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:38 م
سائق يشرع فى قتل عامل بسكين لخلافات الجيرة بقليوب مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت منطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إصابة عامل بجرح طعنى نافذ بالظهر، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين سائق بسبب خلافات الجيرة، جرى ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتلت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصى، يفيد استقبال عامل مصابا بجرح طعنى نافذ بالظهر.

على الفور، انتقلت قوات الأمن للمستشفى، وبالفحص وسؤال المصاب "أحمد م إ"، 20 سنة، عامل، مقيم سوارس- ميت حلفا دائرة المركز، اتهم "محمد أ ح"، 36 سنة، سائق، مقيم ذات الناحية، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة قليوب، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.


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