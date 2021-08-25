اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:40 م
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رئيس الوزراء يتفقد صالات مطار القاهرة الدولى فور وصوله من الأقصر

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 03:02 م
رئيس الوزراء يتفقد صالات مطار القاهرة الدولى فور وصوله من الأقصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت رحاب نبيل

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تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، وذلك عصر اليوم الأربعاء، للإطمئنان علي سير العمل داخل الصالات بالمطار، ومتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية والخدمات التي يتم تطبيقها وتقديمها للركاب داخل الصالات، وكذلك الاجراءات التي يتم تطبيقها في صالات الوصول مع القادمين من الخارج.
 
فوجئ العاملون بمطار القاهرة الدولي بتواجد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بينهم في مبنى الركاب 2 بالمطار، وذلك فور وصوله علي الطائرة المصرية القادمة من الأقصر، حيث صعد من المهبط عقب وصوله من الاقصر الي صالات السفر بمبني الركاب رقم 2، وشاهد الاجراءات التي تتم مع الركاب، وكذلك بوابات السفر، ثم شاهد صالة الوصول والاجراءات التي تتم بها.
 
وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك الي مبني الركاب رقم 3 بالمطار، والمخصص لرحلات مصر للطيران وتحالف ستار العالمي، وشاهد رئيس الوزراء الاجراءات التي تتم مع الركاب.
 
رافق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وقيادات الوزارة والمطارات، وكذلك القيادات الامنية بالمطار.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد اليوم الأربعاء، المشروع الأثري البارز "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر، للوقوف على استعدادات احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، بعد التطوير والترميم، تزامنًا مع احتفال الأقصر بعيدها القومي، إضافة إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات، يرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
 
 

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