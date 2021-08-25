رئيس الحكومة المغربية: مستعدون لحوار بدون شروط مع الجزائر

كتب أحمد عرفة

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن المغرب مستعدة لحوار بدون شروط مع الجزائر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وقال رئيس الحكومة المغربية: عودة العلاقات مع الجزائر أمر محتوم، وأعرب المغرب عن أسفه لقطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية.

وتابع العثماني: المغرب يعتبر استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه، واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر.

ورفضت المغرب المبررات الجزائرية لقطع العلاقات، فيما قالت وزارة الخارجية المغربية: سنتصرف بحكمة ومسؤولية لتطوير العلاقات المغاربية.



وفى وقت سابق، أعرب أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب اعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، و دعا البلدين الى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.



وقال مصدر مسئول فى الأمانة العامة للجامعة إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان فى منظومة العمل العربى المشترك، وأن الأمل لا يزال معقوداً على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة، وكان وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، أعلن أن بلاده قررت قطع علاقتها مع المغرب.