خدمات وزارة التضامن للأهالى بمحافظة كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تبحث الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إتاحة العديد من الخدمات والأنشطة في محافظة كفر الشيخ من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ في إطار التمكين الاقتصادى ويتضمن العديد من مجالات التعاون، نرصدها فى السطور التالية:-

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمحافظة كفر الشيخ.

وضع خطة تشغيل خدمات التضامن بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة.

تقديم خدمة الشباك الواحد،تنمية وتطوير تصاميم الحرف اليدوية المتوطنة والمميزة بالمحافظة.

تسويق منتجات الأسر والجمعيات الأهلية بالمحافظة،

تنظيم المعارض المشتركة لترويج منتجات تلك الأسر،وكذلك المستفيدين من مشروعات البروتوكول.

تقديم مقترحات بمشروعات صغيرة تتناسب مع القدرة الاقتصادية للفئات المستهدفة من الشباب والنساء، وإعداد دراسات الجدوى لها.

تنفيذ المبادرة الرئاسية تتلف في حرير لتوزيع أنوال على الجمعيات الأهلية وصغار العاملين في صناعة السجاد والكليم اليدوى بمحافظة كفر الشيخ.

تشكيل لجنة لفحص تظلمات "تكافل وكرامة ".