اليوم السابع
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حبس 5 عاطلين 4 أيام لحيازتهم 350 طربة حشيش فى برج العرب بالإسكندرية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 01:54 م
حبس 5 عاطلين 4 أيام لحيازتهم 350 طربة حشيش فى برج العرب بالإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية - أرشيفيه
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، حبس 5 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة 350 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 5 عاطلين، لـ3 منهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقى القبض عليهم حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وذلك حال استقلالهم 3 سيارات ملاكي، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 


الاسكندريه

حبس عاطلين

الاتجار بالمخدرات

مديرية امن الاسكندرية

حشيش

قسم شرطة برج العرب

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