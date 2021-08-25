اليوم السابع
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جهاز تنمية المشروعات: 40% من الناتج القومى حصيلة المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 12:32 ص
جهاز تنمية المشروعات: 40% من الناتج القومى حصيلة المشروعات الصغيرة برنامج المواجهه
كتب محسن البديوى

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قال الدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات، إن المشروعات الصغيرة، لها أهمية كبيرة في إحداث التنمية، وكانت المساهمة الأكبر في نهوض الكثير من الدول المتقدمة.

وقال، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن المشروعات الصغيرة، تساهم بنسبة 51% من الناتج القومي المحلي، فيما يصل هذا الرقم في مصر لـ40%، ونطمح الوصول لـ60%.

وواصل: "مكاسب ودخل المشروعات الصغيرة تفوق بكثير، مكاسب المواطنين من العلم في القطاع الحكومي، وأدعوهم للتفكير في المشروعات الخاصة الصغيرة، حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بهذه المشروعات".

وذكر أن الجهاز يقدم خدمات كثيرة للمواطنين، حيث يساعد المواطنين في الحصول على الأفكار وصولًا للمشروعات التي تتناسب معهم.


محمد عبد الملك

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التنميه

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جهاز تنمية المشروعات

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