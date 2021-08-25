تجديد حبس شخص ونجله لاتهامهما بالاعتداء على عامل بمنشأة ناصر

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس شخص وابنه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على عامل وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بمنشأة ناصر.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التعدى على شخص.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من عامل ومقيم بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص ونجله، لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 6 إيصالات أمانة، والإستيلاء منه على هاتفه المحمول حال تواجده داخل محل سكنهما، ومطالبته لهما بمستحقات متأخرة خاصة به حال عمله لديهما فى مجال جمع القمامة.

بالفحص تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 6 إيصالات أمانة مزيلين بتوقيع المجنى عليه، والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.