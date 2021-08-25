تجديد حبس المتهم بقتل زوجته فى منطقة إمبابة بسبب خلافات أسرية 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهم بقتل زوجته، بمنطقة إمبابة والتخلص من جثتها بعقار مهجور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية.

وخاطبت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعى، لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل زوجته، والتخلص من جثتها أمام عقار مهجور في إمبابة، وكشفت التحريات أن الدافع وراء ارتكابه الجريمة الخلافات الأسرية المتكررة بينهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة ملقاة أمام عقار مهجور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، أن المجني عليها مصابة بعدة طعنات، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات زوجية وأسرية، وأنه اقتادها لمكان العثور عليها وسدد لها عدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.