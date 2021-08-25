بلاغ للنيابة يطالب بالقبض على صاحب مبادرة "البارت تايم" وزواج التجربة

كتب أحمد عبد الهادى

تلقت النيابة العامة، بلاغا يطالب بضبط وإحضار محام، لاتهامه بالترويج لمبادرة زواج "البارت تايم" وزواج التجربة، وهو ما آثار الفتنة والبلبلة داخل المجتمع المصري.

وطالب البلاغ الذى قيد تحت رقم 92412 لسنة 2021، بالتحقيق مع صاحب مبادرة زواج البارت تايم وزواج التجربة، لما تضمنته هذه المبادرة من إثارة الفتنة وإحداث البلبلة في الشارع المصري.

وظهر محامي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مروجا لمبادرة ما يسمى بزواج البارت تايم وقبلها زواج التجربة وهو ما أثار الفتنة والبلبلة داخل المجتمع المصري مؤثرا على تماسك الاسرة المصرية وزعزعة القيم داخل المجتمع المصري، وهي نفس الأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية.

وتضمن البلاغ أن المشكو في حقه ينتمي لجماعة الاخوان الإرهابية وقاد أكثر من مظاهرة إخوانية عقب ثورة 30 يونيو، وكان دائم الظهور على القنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر.

واختتم البلاغ بضرورة فتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.