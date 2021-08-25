بالتزامن مع الاستعدادات لموسم العمرة والزيارة.. وزير الشئون الإسلامية يناقش رفع كفاءة تشغيل وصيانة المساجد

وكالات الأنباء

ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اجتماع أعمال الفريق المشترك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان.

وناقش الاجتماع حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" المنهجيات المتبعة فى رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمساجد وفق أفضل الممارسات والمعايير وعرض عدد من نماذج تقديم خدمات الصيانة والتشغيل.

واستعرض الاجتماع ــ الذي شارك فيه عدد من المسؤولين من الجانبين ــ إنجازات فريق كفاءة الإنفاق بالوزارة .

يأتى ذلك بالتزامن مع تكثيفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة المسجد النبوي من خلال الجهود اليومية التي تقوم بها إدارة التطهير لضمان سلامة الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي وحفاظاً على استمرار تعقيم الأرضيات الخاصة بمواقع الزيارة والصلاة.

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حيث ضاعفت الوكالة أعمال التعقيم داخل المصليات وداخل أروقة المسجد النبوي من خلال أجهزة التعقيم الحديثة وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات والممرات والأبواب من الداخل .‬

‫كما عملت على تضافر الجهود بين كوادرها البشرية بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة مما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، كما وفرت الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية بالإضافة لاستخدام المعقمات لتعقيم وتطهير ساحات باب السلام والبقيع وباب النساء.‬

‫وتستخدم إدارة التطهير عدداً من المكائن لغسيل أرضيات الساحات والمواقف والتوسعات يومياً تبلغ 46 مكينة غسيل تعمل على غسل وتعقيم الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات والساحات الخارجية 10 مرات يومياً من خلال مكائن خاصة ومزودة بتعقيم وتطهير الأرضيات ، كما تقوم الإدارة بتأمين المكانس الكهربائية لكنس سجاد المسجد النبوي التي يبلغ عددها 200 ماكينة ، فيما يبلغ عدد الدواليب الخاصة بالأحذية التي يتم تنظيفها وتعقيمها 2600 دولاب. ‬

‫وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لزائري المسجد النبوي.‬