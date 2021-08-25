اندلاع حريق فى عقار بمنطقة وسط البلد والحماية المدنية تحاول إخماده

كتب إيهاب المهندس

اندلع حريق داخل عقار فى منطقة وسط البلد، وانتقلت سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى فى وسط المدينة، وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان للسيطرة على الحريق.