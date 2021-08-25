"المنفى" و"الدبيبة" يبحثان الصعوبات التى تواجه حكومة الوحدة الليبية

كتب : أحمد جمعة

عُقد صباح اليوم الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الدكتور محمد المنفى، برئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وأكد مكتب إعلام المجلس الرئاسي في بيان له، أن اللقاء تطرق إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة في أداء مهامها، في ظل تأخر اعتماد الميزانية العامة للدولة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال الاجتماع دعمه لحكومة الوحدة، ومساندته للمجهودات التى تبذلها، مشيراً إلى أهمية العمل بشكل جاد من أجل تنفيذ المشروعات العاجلة التي لها علاقة مباشرة بحاجات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم في كامل تراب الوطن.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المستمرة بين المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية.

على جانب آخر، التقى عضو المجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافى، أمس الثلاثاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا "يان كوبيش"، وبحث معه آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا، على جميع الأصعدة، لاسيما السياسية والأمنية والعسكرية، التى تساهم فى تحقيق الاستقرار.

وأكد المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسي الليبى، أنه خلال اللقاء استعراض عديد المقترحات والبرامج التي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الاستقرار خلال هذه المرحلة، ومنها وضع الدول الداعمة لمؤتمر برلين، في صورة الأوضاع في ليبيا، ومطالبتها استمرار دعمها، من خلال عقد مؤتمر يضم جميع الأطراف الليبية.

وأشار عبد الله اللافى إلى ضرورة العمل على أهمية الاتفاق على قاعدة دستورية وقانون للانتخابات، في أقرب وقت، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، الذي يرى في إجراء الانتخابات الرئاسية هي المخرج الوحيد لإنقاذ البلاد.

من جهته، أشاد المبعوث الأممي، بجهود المجلس الرئاسي الليبي في توحيد مؤسسات الدولة، وافتتاح الطريق الساحلي من خلال اللجنة العسكرية المشتركة(5+5)، وتبادل الموقوفين من الطرفين، مؤكداً دعم البعثة لمعالجة ملفات حاسمة، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، لخلق الثقة بين كل أطراف النزاع.