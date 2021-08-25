اليوم السابع
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الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:53 ص
أكرم القصاص
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المغرب: تسجيل 7184 إصابة جديدة بكورونا و105 وفيات خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 02:00 ص
المغرب: تسجيل 7184 إصابة جديدة بكورونا و105 وفيات خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎ فيروس كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت وزارة الصحة المغربية ، تسجيل 7184 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 821 ألفا و 129 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 38 ألفا و 431 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 7 ملايين و 885 ألفا و 292 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.

وأضاف البيان أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 105 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و 994 وفاة، كما تم تسجيل 9278 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 739 ألفا و 947 حالة.

 


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