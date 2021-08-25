المعملان الكيماوى والجنائى يحددان مصير عاطل ضبط بحوزته أسلحة ومخدارت بالصف

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته (بندقية آلية - 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية - 8 كيلو جرام من مخدر البانجو - 120 جرام لمخدر الهيروين - 250 جراما لمخدر الحشيش - 50 جراما لمخدر الأفيون - سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.
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