المعملان الكيماوى والجنائى يحددان مصير عاطل ضبط بحوزته أسلحة ومخدارت بالصف

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على فحص أسلحة نارية وذخيرة تم ضبطها بحوزة أحد العناصر الإجرامية، بعد ضبطه عن طريق حملة أمنية بمنطقة الصف، كما يعمل رجال المعمل الكيماوى على فحص مواد مخدرة تم ضبطها بحوزته؛ لتحديد نوعيتها، وكتابة تقرير وافً عنها واستكمال التحقيقات.