اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته هيروين وسلاح نارى بالشرقية

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:58 ص
المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته هيروين وسلاح نارى بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه ، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار ، وسلاح نارى وذخيرة دون ترخيص

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بدائرة المركز بضبط " م . ن . م " 26 عاما عامل ومقيم بأحدى قرى المركز، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار ، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.

 


الشرقية

جنايات الزقازيق

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مدير امن الشرقية

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