المشدد 15سنة لمتهم قتل طفلا تصادف مروره فى مشاجرة بالحوامدية

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، صاحب مكتب رحلات متهم بقتل طفل أثناء مروره مصادفة بجوار مشاجرة بمنطقة الحوامدية بالسجن المشدد 15 سنة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 2236 لسنة 2014 جنايات الحوامدية، أن المتهم "ع.س" وشهرته "زيزو الطواشي" "مخلى سبيله" (29 سنة)، صاحب مكتب رحلات، قتل المجني عليه الطفل محمود سيد صديق عمداً من غير سبق إصرار وترصد، وذلك إثر مشاجرة نشبت فيمـا بينه والمتهم الثاني مشهور عصام أحمد حداد، عامل بمعرض سيارات ، فأبرز سلاحه الناري- بندقية خرطوش- وأطلق منها عدة أعيرة نارية قاصداً قتله، إلا أنه حاد عن هدفه ومبتغاه فأصاب المجني عليه محمود سيد صديق حال مروره مصادفة بمسرح الواقعة محدثاً إصابته التي أودت بوفاته.

وحاز المتهم سلاحاً نارياً "بندقية خرطوش" بغير ترخيص، جاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، والمتهم الثاني حاز وأحرز سلاحاً نارياً "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق.

وقال محروس فري ، 38 سنة، فنى بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء خلال تحقيقات النيابة، أنه خلال مروره المسرح الواقعة أبصر مشاجرة بين المتهمين الأول والثاني ، وحينها أبصر توجه الأول لسيارته وأبرز منها سلاحاً نارياً " بندقية خرطوش " وأطلق منها عليه أعيرة نارية صوب الثاني فأحدث إصابة المجني عليه محمود سید صدیق حال مـرور مصادفة، والتي أودت بوفاته ثم تنامي لسمعه صوت إطلاق وابل من الأعيرة النارية.