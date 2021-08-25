القبض على 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية لضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والقائمين على الإتجار بها وترويجها، وتم ضبط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه قبل توزيعها على عملائهم ، وتحررت المحاضر اللازمة تجاه تلك الوقائع.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (مصر القديمة – أول السلام – الزاوية الحمراء) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (12 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" – كمية من المشغولات الذهبية – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة) وذلك حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ، وقيامه بالإشتراك مع (شقيقه ، له معلومات جنائية ، مقيم بذات العنوان "غير متواجد") بالإتجار فى المواد المخدرة.

كما تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة) وذلك حال إستقلاله دراجة نارية"بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

ونجحت الحملات في ضبط (كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر البودر– مبلغ مالى – هاتف محمول - ميزان) بحوزة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة القسم.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (550٫000 – خمسمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.