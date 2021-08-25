اليوم السابع
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القبض على عنصر إجرامى بحوزته بندقية ومواد مخدرة فى الصف

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 11:37 ص
القبض على عنصر إجرامى بحوزته بندقية ومواد مخدرة فى الصف ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من القبض على عنصر إجرامى بحوزته بندقية آلية وذخيرة، وكمية كبيرة من المواد المخدرة في الصف، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الصف ، وبحوزته (بندقية آلية - 4 خزينة وعدد من الطلقات النارية - 8 كيلو جرام من مخدر البانجو - 120 جرام لمخدر الهيروين - 250 جرام لمخدر الحشيش - 50 جرام لمخدر الأفيون - سلاح أبيض "مطواة" - ميزان حساس - هاتف محمول).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.


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