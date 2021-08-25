الرى تنفذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول فى محافظات الجمهورية

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى لاستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات.



ووجه عبد العاطى خلال الاجتماع بضرورة الاستمرار فى متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات.



وأوضح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، مما يساعد على توطين الأهالى نتيجة تغذية الآبار الجوفية بما يضمن استدامة مصدر المياه، مشيراً لقيام الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية.



واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من أخطار السيول الجارى تنفيذها فى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح ، وهى عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل ، وتدعيم السدود القائمة ورفع كفاءة الخزانات الأرضية بوادى الجرافى بمركز نخل ، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز وأحواض تهدئة بوادى العريش لحماية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، وإنشاء (10) خزانات ارضية بوسط سيناء ، وأعمال حماية طابا (المرحلة الثانية) ، ومنطقة الطور، ووادي وردان بمدينة رأس سدر و وادى غرندل بمدينة أبوزنيمة، وإنشاء قناة صناعية ومعبر ايرلندى بوادى بعبع بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية وادى القويح بمدينة القصير ، والأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وحماية قرية الزعفرانة، وإنشاء سد وادي أبو إسماعيل (وادي الشقوق) لحماية حي الزهور بمحافظة مرسى مطروح.



كما تم إستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية الجارى تنفيذها بالوجه القبلى، وهى أعمال إنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وأحواض تهدئة بمخر سيل اطفيح ومخر سيل الديسمي بمحافظة الجيزة، ومخر وادي سنور بمحافظة بني سويف، ووادي عبادي (3ب ، 3ج ، 3د) بمحافظة أسوان، وأعمال حماية قرى زاوية الجدامى بمحافظة المنيا، وقرى (الشغب - المعلة - نجع الدبابية - نجع خور القضا - نجع المساعيد) بمحافظة الاقصر، ونجع البطحة بمحافظة قنا.



كما تم نهو أعمال الحماية من أخطار السيول بوادى العمراني الغربي (أ) و وادي العمراني البحري بمحافظه أسيوط ، و وادي عبادي (3أ) بمحافظة أسوان.



الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.